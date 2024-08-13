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Подача газа Европе через Украину вернулась на прежний уровень

Компания «Газпром» осуществляет подачу газа для Европы транзитом через украинскую территорию в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя холдинга.

Подача газа Европе через Украину вернулась на прежний уровень
© РИА Новости

Также отмечается, что украинская сторона отклонила заявку на прокачку через «Сохрановку». Днем ранее объем прокачки составил 39,6 млн куб. м, в среднем в августе - более 40 млн куб. м. Согласно данным, опубликованным ранее на сайте «Оператора ГТС Украины», транзит газа через территорию Украины 13 августа может составить около 42,4 млн куб. м.

Ранее в «Газпроме» заявили, что ситуация в районе Суджи в Курской области повлекла за собой резкий рост цен на природный и сжиженный газ. Как отмечалось, 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен.

Накануне цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте выросла на 6%, до €42,82 за 1 МВт·ч, или $491,02 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу на рынке Форекс. Это максимальный уровень с 1 декабря 2023 года.