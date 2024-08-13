Подача газа Европе через Украину вернулась на прежний уровень

Компания «Газпром» осуществляет подачу газа для Европы транзитом через украинскую территорию в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя холдинга.

Также отмечается, что украинская сторона отклонила заявку на прокачку через «Сохрановку». Днем ранее объем прокачки составил 39,6 млн куб. м, в среднем в августе - более 40 млн куб. м. Согласно данным, опубликованным ранее на сайте «Оператора ГТС Украины», транзит газа через территорию Украины 13 августа может составить около 42,4 млн куб. м.

Ранее в «Газпроме» заявили, что ситуация в районе Суджи в Курской области повлекла за собой резкий рост цен на природный и сжиженный газ. Как отмечалось, 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен.

Накануне цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в моменте выросла на 6%, до €42,82 за 1 МВт·ч, или $491,02 за 1 тыс. кубометров по текущему курсу на рынке Форекс. Это максимальный уровень с 1 декабря 2023 года.