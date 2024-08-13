Одна из стран Латинской Америки рекордно увеличила поставки мяса в Россию

Данные таможни Бразилии свидетельствуют о наращивании страной в середине лета поставок мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов. Данный показатель – рекорд с 2017 года, передает агентство «Прайм».

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Специалисты зафиксировали увеличение экспорта бразильского мяса в Россию в 2,2 раза месяц к месяцу. Российская сторона нарастила закупки из Бразилии мяса крупного рогатого скота за прошлый месяц в 1,5 раза, до 32,1 миллиона долларов, а свинины – в 2,1 раза, до 888,7 тысячи долларов. Также рост продемонстрировали поставки субпродуктов из птицы в восемь раз, до 20,2 миллиона долларов, из остального мяса – в 2,3 раза, до 6,3 миллиона.

Главным покупателем бразильского мяса является Китай. В минувшем месяце страна нарастила импорт на треть, до 723,3 миллиона долларов. На втором месте – ОАЭ с ростом показателя на 7% (до 135,8 миллиона долларов), на третьем – Япония с ростом на 40% (128,1 миллиона).

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, потребление мяса и мясопродуктов в 2023 году в среднем на потребителя в России достигло 98,2 кг (новый рекорд), что на 4,2% больше, чем в 2022 году.