Финляндия столкнулась с масштабным кризисом из-за России

В Финляндии наблюдается резкое сокращение производства пиломатериалов из-за отказа финской стороны от российской древесины. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, агентство утверждает, что в стране начали закрываться многие компании и повысились цены. Подчеркивается, что власти не смогли урегулировать ситуацию вырубкой собственных лесов и поставкой из других стран. Бревно подорожало до 15-летнего максимума, а производство пиломатериалов сократилось с 12 миллионов кубометров до десяти, говорится в публикации.

По словам доцента кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасии Прикладовой, Финляндия лишилась 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона — необработанных лесоматериалов и 0,5 миллиона — распиленных. В общей сложности страна потеряла более восьми миллионов кубов, добавила собеседница.

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщила, что прекращение импорта древесины из России нанесло серьезный удар по лесопильной отрасли Финляндии. Отмечалось, что цена древесины выросла значительно больше, чем цена конечного продукта, то есть пиломатериалов.