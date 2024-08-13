Разрыв между курсами юаня стремительно растет: что происходит

Доллар США за последнюю неделю прибавил более шести рублей. Официальный курс на 13 августа установлен на уровне 89,95 рубля, что почти на два рубля выше предыдущего значения. При этом биржевой курс юаня, имеющий довольно сильную привязку к доллару, оказался аномально устойчив к его колебаниям, обращает внимание «Коммерсант». В понедельник он вырос всего на две копейки (до 11,89 рубля), а за неделю прибавка составила 5 копеек.

В свою очередь, РБК указывает на аномальную разницу между курсом юаня на Московской бирже и на форексе. Накануне она достигла 80 копеек – максимального значения как минимум за последние десять лет. Рост спредов между курсами начался утром в пятницу, 9 августа. Юань на форексе торговался на отметке 12,4 рубля, а на Мосбирже — 11,9 рубля.

Более слабый рубль на внебиржевом рынке связан с ограниченным предложением китайской валюты. На бирже тоже есть дефицит, но здесь дополнительную юаневую ликвидность обеспечивает ЦБ с помощью юаневых свопов, поясняют эксперты. По их мнению, чем сильнее будет санкционное давление, тем менее эффективным (в смысле реакции на различные факторы) будет биржевой валютный рынок.

«Реальные операции за экспорт-импорт, вероятно, перемещаются на внебиржевой рынок. Поэтому курс юаня на внебиржевом рынке представляется более показательным, чем биржевой курс», — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Различия между биржевым и внебиржевым/глобальным курсами юаня не носят длительный характер, полагают аналитики, но происходят все чаще. Итогом расхождения будет ослабление рубля – внутренний курс приблизится к внешним значениям.