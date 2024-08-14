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Министры России и Сербии провели в Москве переговоры по экономическим вопросам

13 августа в Москве состоялась первая за долгое время встреча сопредседателей российско-сербского межправительственного комитета (МПК) по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом в интервью газете "Ведомости" рассказал сопредседатель МПК, министр без портфеля правительства Сербии, глава Сербской народной партии Ненад Попович.

РФ и Сербия провели переговоры по экономическим вопросам
© РИА Новости

По его словам, базис экономического развития Сербии основывается на самой лучшей цене за газ в Европе, которую Москва предоставляет Белграду. Попович отметил тесное сотрудничество Сербии и России в сферах энергетического машиностроения и ядерной энергетики. Министр подчеркнул, что еще одним сектором российско-сербского сотрудничества, являются информационные технологии.

В настоящее время имеются совместные проекты с российских и сербских IT-специалистов на рынках третьих стран - на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке. Кроме того, на встрече сопредседателей МПК обсуждалось сотрудничество по линии агропромышленного комплекса.

Попович отметил, что для сербской пищевой промышленности рынок России имеет крайне важное значение. С свою очередь российский сопредседатель МПК, министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал очень хорошими и откровенными состоявшиеся переговоры. Он подчеркнул, что Москва чрезвычайно ценит выдерживаемый уже два года в отношении антироссийских санкций "прагматический подход" Белграда, который сопротивляется западному давлению. До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Европа скатывается к конфликту с Россией.

Экономика
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