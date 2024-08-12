В США вступает в силу закон о запрете на импорт урана из России

В Соединенных Штатах с 12 августа вступает в силу закон о временном запрете на импорт российского урана, сообщает РИА Новости.

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Ранее он был одобрен Конгрессом и подписан президентом Джо Байденом. При этом документ оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение поставок. Норма действует до 31 декабря 2040 года, после этого запрет на импорт урана будет снят. До 1 января 2028 года Минэнерго США в консультации с Госдепом и Минторгом может делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам американских властей.

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«Росатом» назвал этот закон дискриминационным и нерыночным, имеющим политический подтекст. Подобные решения носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. «Росатом» прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.

В Госдепартаменте США закон объяснили необходимостью снизить и затем ликвидировать зависимость от российского урана, который активно используется в американской атомной энергетике. В настоящее время в США доля атомной энергетики составляет 20%, но самостоятельно обеспечить себя топливом страна может только на 30%. Россия обеспечивала 20% поставок урана, «Росатом» поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает российскую госкорпорацию главным иностранным поставщиком.

США в июне 2024 года уже сократили импорт урана почти втрое, а покупки в России, Китае и Казахстане и вовсе были приостановлены. Больше всего в июне США покупали уран у Франции, Нидерландов и Германии.