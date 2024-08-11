В ЦБ ответили на критику борьбы с инфляцией путем повышения ключевой ставки

Банку России удается бороться с инфляцией путем повышения ключевой ставки, вопреки критике со стороны некоторых экономистов. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Чем выше процентные ставки в экономике - по депозитам, по кредитам, по облигациям, - тем сильнее мотивация направлять дополнительные доходы на сбережения и, напротив, меньше желание брать кредиты. Соответственно, более высокий уровень ставок позволяет сделать спрос более умеренным", - объяснил представитель ЦБ.

В Госдуме рассказали, когда ЦБ снизит ключевую ставку

Если в сложившейся в России экономической ситуации не сдержать спрос, то компании будут все агрессивнее конкурировать за дефицитные ресурсы, предлагая за них все более высокие цены. А люди, опасаясь раскручивания инфляции, будут бежать за кредитами и скупать товары впрок. В результате цены будут расти еще быстрее, отметил Заботкин.