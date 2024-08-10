Стало известно, на сколько подорожали продукты питания в России с прошлого лета

Цены на продукты питания в России за последние 12 месяцев выросли на 10,4%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

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Сильнее всего изменилась стоимость яиц: по сравнению с прошлым июлем она взлетела на 37,3%. Какао за год подорожало на 2,9%, живая и охлажденная рыба — на 2,3%.

Цены на горох и фасоль за период выросли на 1,8%. Сахар-песок подорожал на 1,7%, подсолнечное масло — на 1,5%, ржаной хлеб и оливковое масло — на 1,4%, пшеничный хлеб, пряники и мороженое — на 1,2%.

Алкогольные напитки по сравнению с прошлым летом подорожали на 5,9%.

Накануне сообщалось об ускорении годовой инфляции в России до 9,13%. За июль потребительские цены в стране выросли на 1,14%.

Банк России пытается бороться с ускорением инфляции путем повышения ключевой ставки. В прошлом месяце регулятор поднял ставку разом на 200 базисных пунктов, с 16% до 18% годовых. При этом в ЦБ не исключают дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.