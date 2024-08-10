Экономист объяснил причины ослабления рубля

Ослабление рубля на этой неделе вызвано влиянием завершающегося налогового периода. Об этом заявил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов, сообщает «Газета.Ru».

Накануне днем курс доллара на межбанковском рынке фиксировался выше 88 рублей, курс юаня составил около 11,87 рублей.

«Более заметному ослаблению рубля препятствуют проблемы с трансграничными расчетами, ограничивающие импорт и отток капитала», — заявил Федосов.

По его прогнозу, на предстоящей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 87,5-88,5 рубля, а юаня — 11,7-12,1 рубля.

Ранее эксперт предсказал падение мировой экономики минимум на 4-5% из-за рецессии в США.