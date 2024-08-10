Литовский экспорт в Россию сократился в два раза

Литва значительно сократила торговлю с Россией, за минувший год упали показатели экспорта и импорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные департамента статистики прибалтийской республики.

В первом полугодии 2024 года на Россию пришлось 3,4% от общего объема экспорта Литвы. Поставки оценены в 630,9 млн евро, что почти в два раза (-46,6%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Больше всего товаров и услуг Литва экспортировала в Латвию (10,8%), Польшу (9,9%) и Германию (8,2%).

Также упали поставки в Белоруссию (3,5%) и на Украину (3,3%).

России нет среди 15 основных партнеров Литвы по импорту.

Ранее сообщалось, что Литва в 2023 году потратила на военный сектор в 6 раз больше чем в 2014-м.