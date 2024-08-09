ВВП России вырос во втором квартале 2024 года

Согласно предварительной оценке Росстата, во втором квартале 2024 года в России на 4% вырос ВВП. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Отмечается, что эта оценка совпала с прогнозом Минэкономразвития, которое было озвучено ранее. При этом Центробанк также оценил рост российской экономики в +4,4% за указанный период.

Как отметили в Росстате, на рост ВВП больше всего повлиял оптовый и розничный товарооборот, пассажирооборот, обрабатывающие производства, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, строительство и деятельность по ликвидации загрязнений. В свою очередь, директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов заявил, что экономика России продолжает расти высокими темпами, в том числе и благодаря устойчивому росту в обрабатывающей промышленности.

«Растут отрасли, ориентированные на развитие экономики предложения - машиностроительный комплекс, фармацевтика, пищевая промышленность, деревообработка и другие. <...> По оперативным данным видим сохранение высокой инвестиционной активности во втором квартале, что является заделом как для дальнейшего наращивания предложения в приоритетных отраслях, так и роста экономики в целом. Текущие тренды учтем в прогнозе социально-экономического развития», — заявил он.

Ранее глава финкомитета Госдумы рассказал, когда ЦБ снизит ключевую ставку.