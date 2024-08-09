Запасы бензина в России составляют около 2 миллионов тонн

Россия в настоящий момент накопила запасов бензина на 2,03 млн тонн, дизельного топлива - 3,31 млн тонн, этого достаточно для полного обеспечения потребностей внутреннего рынка, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Отгрузки бензина на внутренний рынок сейчас на 5% превышают прошлогодний уровень, а дизельного топлива - на 8%", - добавили в министерстве.

В Минэнерго подчеркнули, что динамика изменения цен на дизельное топливо не превышает темпов инфляции.

Что касается бензина (где рост цен на АЗС с начала года превысил уровень инфляции по данным Росстата), то для дополнительного насыщения внутреннего рынка с 1 августа по решению правительства было возобновлено действие временного запрета на его экспорт, напомнили в Минэнерго.