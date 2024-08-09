Биржевые цены на газ в Европе достигли максимальных за год значений и превысили $460 за 1 тыс. куб. м. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE и мнения аналитиков.

«Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 09:00 мск у отметки $455 (+0,5%) за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 17:40 мск их стоимость составляет $458,9 (+1,4%). А минутами ранее они достигли $460,3 (+1,7%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что показатели стали максимальными с 1 декабря, а цены могут продолжить расти на фоне опасения за транзит газа через Украину из России.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе выросли на фоне атаки Вооружённых сил Украины на Курскую область.