В Госдуме рассказали, когда ЦБ снизит ключевую ставку

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что Центральный банк России (ЦБ) начнет снижать ключевую ставку с 2025 года. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению Аксакова, снижение произойдет в начале следующего года. Свои слова он объяснил тем, что к этому времени инфляция начнет затормаживаться и снижаться.

«Мы проходим сейчас острую фазу инфляции. Она была связана, в частности, с повышением коммунальных тарифов. Этот этап мы прошли благодаря мерам Центрального банка. Постепенно инфляция начнет затормаживаться, а затем снижаться, в том числе благодаря повышенной ключевой ставке. Осенью ключевая ставка вряд ли снизится. Ситуация стабилизируется где-то в начале 2025 года, и, возможно, уже с начала нового года начнется ее снижение», — рассказал он.

Напомним, что в июле ЦБ повысил ключевую ставку до 18%.