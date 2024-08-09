США расширили санкции против Белоруссии

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении 19 физических и 14 юридических лиц из Белоруссии. Об этом говорится в письменном заявлении американского ведомства. ТАСС

В частности, рестрикции ввели в отношении авиакомпании «БЕЛКАНТО» и «Рада», завода «Легмаш», КБ «Беспилотные вертолеты». RT на русском

Ранее Лондон ввел ограничительные меры против оборонно-промышленного комплекса Белоруссии и глав ряда исправительных колоний республики. Парламентская газета