Китай поддержал проведение ВЭФ в России

Китай выражает поддержку проведению Россией 9-го Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). Об этом заявили в МИД КНР, передает РИА Новости.

В офисе официального представителя МИД КНР отметили, что данный форум придаст импульс углублению регионального сотрудничества. Проведение ВЭФ-2024 запланировано на 3-6 сентября. Форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Информации о том, станут ли представители КНР участниками форума в этом году, пока нет.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Китайская Народная Республика — стратегический партнер России и ключевой экономический партнер РФ на Дальнем Востоке. Он указал на увеличение товарооборота между дальневосточными регионами и северо-восточными провинциями Китая.

Также ранее полномочный представитель президента Российской Федерации в ПФО Игорь Комаров заявил, что в настоящее время Россия и Китай заинтересованы в налаживании новых торговых маршрутов и уверенно идут к обозначенной задаче — 200 млрд долларов двустороннего товарооборота.