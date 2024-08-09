Эксперт оценил новую просьбу пивоваров к властям

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером высказался в поддержку инициативы отечественных пивоваров значительно увеличить пошлины на импортное пиво.

Российские пивовары ранее обратились к властям с просьбой повысить в 2024 году ввозные пошлины на пиво из недружественных стран в 10 раз, передавало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минфина РФ отечественным производителям. Ведомство попросило компании оценить целесообразность роста пошлин на такие напитки с 0,1 до 1 евро за литр в этом году, и до 1,5 евро за литр — в 2025-м. С такой инициативой в министерство обратился холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ) (создан на базе российского подразделения Heineken, выпускает пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота»). В компании отмечают, что активный ввоз импортного пива негативно сказывается на российской отрасли, что может привести к уменьшению объемов внутреннего производства и налоговых отчислений.

Импортное пиво у нас по-прежнему пользуется определенным спросом. При этом отечественные производители давно научились делать качественные и разнообразные продукты, которые перекрывают всю ассортиментную линейку. Для и их поддержки было бы уместно использовать такие меры, как увеличение пошлин на импортною продукцию. Особенно если мы говорим про импортную продукцию из недружественных стран. Ранее аналогичная инициатива поступила от российских виноделов, ее будет рассматривать правительство. И это вполне резонная мера. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Эксперт подчеркнул, что при увеличении пошлин на импортное пиво цены на него существенно вырастут для потребителей в РФ.

«Но у потребителей всегда будет возможность остановить свой выбор на достойных отечественных аналогах, стоимость которых не изменится», - сказал он.

Павлов вместе с тем прокомментировал опасения ряда участников рынка по поводу возможных контрмер со стороны западных пивоваров. Сообщалось, что такие крупные поставщики хмеля в Россию, как Германия и Чехия, могут ограничить экспорт этой продукции в Россию.

«В рамках различных санкционных ограничений и рестрикций, которыми пытаются максимально навредить России, можно ожидать абсолютно любых действий, в том числе тех, которые причиняют ущерб самим европейским странам. Поэтому такие риски действительно могут возникнуть. Но у наших пивоваров есть возможность перестроиться на поставки из других стран. Германия и Чехия – это одни из традиционных производителей хмеля, но отнюдь не единственные», - отметил специалист.

Ранее сообщалось, что объемы производства пива в странах Евросоюза по результатам 2023 года сократились на 5%, до 34,3 млрд литров.