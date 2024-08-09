Минфин назвал риски повышения пошлин на импортное пиво

Пошлины на импортное пиво в России могут вырасти в 10 раз, информирует «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минфина РФ. Ведомство направило соответствующий документ производителям спиртного и попросило оценить перспективы такого решения. Российские пивовары попросили повысить пошлины на ввоз пива из недружественных государств.

В ответ Чехия и Германия могут ограничить отправку хмеля в Россию. От этого зависит отечественная пивная индустрия. Некоторые участники рынка против повышения пошлин, потому что видят риски роста цен на массовые зарубежные сорта пива.

Предложение об увеличении пошлины в 2025 году до €1,5 поступило от холдинга «Объединенные пивоварни». Он выпускает пивные бренды «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис» и «Охота». В компании объяснили, что активный импорт плохо сказывается на отрасли: ввоз пива из недружественных стран ведет к уменьшению объема производства и налоговых отчислений.

Ранее импорт виски в Россию вырос почти вдвое. Такие показатели приводятся за первое полугодие 2024 года. Объем импорта достиг 1,4 млн и вернулся к досанкционному. За первые семь месяцев 2024 года в страну ввезли как минимум 1988,7 тысячи бутылок разного объема виски.