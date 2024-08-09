Отток капитала из России заметно замедлился

Чистый отток капитала из России в апреле — июне сократился до $18 млрд против $28 млрд по итогам первых трех месяцев. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на расчеты НИУ ВШЭ. Газета.Ru

Речь идет о чистом оттоке капитала частного сектора в рамках легальных операций и средств на счетах граждан и компаний РФ в иностранных юрисдикциях. Его замедление отмечается с середины прошлого года, когда показатель, наоборот, резко вырос, несмотря на высокий внутренний спрос. Одной из причин такой динамики в материалах, с которыми ознакомились журналисты, называют сложности с расчетами по внешнеэкономической деятельности, особенно обострившиеся в текущем году на фоне угрозы вторичных санкций США. Lenta.ru

Ранее Банк России зафиксировал снижение международных резервов РФ. Парламентская газета