Эксперт назвал условие для резкого роста цен на газ в Европе

Цена на газ в Европе может вырасти на 12% в случае внезапного прекращения транзита через газоизмерительную станцию "Суджа" из-за вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое мнение выразил эксперт по энергетике при юридической фирме Baker McKenzie Уотлер Болтц.

В комментарии газете Handelsblatt он высказал мнение, что ВСУ не ставили целью остановить поставки через ГИС "Суджа", поскольку Украина могла бы и без этого "в любой момент" прекратить транзит российского газа через свою территорию.

Говоря же о сценарии "непреднамеренного" повреждения станции из-за боевых действий и внезапного прекращения транзита, он предрек "ощутимые последствия" для европейского рынка.

"При внезапном прекращении украинского транзита цены на газ могут вырасти до €45 за 1 МВт⋅ч и находиться на этом уровне несколько недель, пока страны [Европы] не убедятся, что они могут получать газ из других источников", - заявил Болтц.

С ним согласен эксперт аналитического центра ICIS Андреас Шрёдер, который также отмечает, что "поначалу цены заметно вырастут", но рынок сможет погасить этот эффект через альтернативные пути поставок.

В четверг биржевые цены на газ по итогам торгов в Европе выросли на 4,8% и превысили $450, обновив максимальный уровень года. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до €40,312 за 1 МВт⋅ч.

Транзитная ветка по Украине через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке". Поставки российского газа идут через Украину в сокращенном объеме с мая 2022 года, когда "Оператор ГТС Украины" сообщил о прекращении транзита в Европу через станцию "Сохрановка" из-за форс-мажора: компания якобы не может осуществлять контроль за компрессорной станцией "Новопсков" в ЛНР. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме.