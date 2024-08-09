В России вырос дефицит федерального бюджета

В июле в России вырос размер накопленного дефицита федерального бюджета, пишет «Коммерсантъ». В сравнении с 0,5 процента по итогам первого полугодия за семь месяцев 2024 года показатель составил 0,7 процента, что связано с несущественным сокращением месячных доходов к июню при некотором увеличении расходов, указывает издание.

В годовом сравнении по итогам семи месяцев доходы бюджета относительно января-июля 2023-го выросли на 36 процентов при увеличении трат на 23 процента. Дефицит в 1,36 триллиона более чем вдвое отстает от прошлого уровня в 2,59 триллиона (1,5 процента) и укладывается в запланированные показатели, Минфина РФ.

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Согласно утвержденным властями поправкам, увеличившим расходы главного финансового документа страны на 522 миллиарда, за год дефицит вырастет до 2,12 триллиона рублей.

Ранее Федеральное казначейство заявило, что в январе-июне текущего года консолидированный бюджет РФ, состоящий из федерального бюджета, свода консолидированных бюджетов страны, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, включая территориальные, был исполнен с профицитом в 126 миллиардов рублей при полугодовых расходах в 32,657 триллиона рублей и доходах в 32,783 триллиона.