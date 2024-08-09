Стало известно о возмутившем республиканские штаты решении Байдена

Решение президента США Джо Байдена о приостановке одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) возмутило штаты, где традиционно сильна поддержка Республиканской партии.

Такое мнение выразил обозреватель журнала Foreign Policy Кит Джонсон.

"В этом году, пытаясь успокоить избирателей, обеспокоенных вопросами климата, которые с опасением смотрят на любые виды ископаемого топлива, администрация Байдена объявила о приостановке выдачи будущих разрешений на американские СПГ-проекты, - пишет он. - Хотя этот шаг не повлиял на уже существующий в США экспортный потенциал, он потряс клиентов в Азии и Европе практически так же, как производящие топливо республиканские штаты".

Джонсон также напомнил, что большинство штатов, где ведется производство энергоносителей, расположены на побережье Мексиканского залива, где в 2024 году ожидается сезон ураганов. Климатические явления, как отмечает обозреватель, могут повлечь серьезные перебои в добыче энергоресурсов и, соответственно, в поставках за рубеж.

Джо Байден объявил 26 января, что власти США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ. По словам американского лидера, пауза обусловлена климатическим кризисом. В июле федеральный окружной суд Западного округа штата Луизиана приостановил действие введенного президентом США моратория.

Объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство. По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. США в 2023 году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа. Россия заняла четвертое место среди стран-экспортеров (около 33 млн тонн), замыкает пятерку Малайзия.