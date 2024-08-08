Цены на газ в Европе взлетели на фоне акции ВСУ под Курском

Цена на газ в Европе выросла на 10% за два дня на фоне акции ВСУ в Курской области, пишет РБК. Это обусловлено тем, пояснили эксперты, что трейдеры опасаются перебоев в поставках газа в связи с боевыми действиями в регионе, где находится газоизмерительная станция «Суджа».

В четверг, фьючерсы на газ торговались по €40,31 за 1 куб. м., или $461,9 по текущему курсу на рынке Форекс. Это на 4,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В настоящее время, отметили аналитики, все еще действует соглашение о поставках российского газа через Украину. Потенциальный сбой поставок может привести к его досрочному прекращению.

Названо последствие возможного захвата ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»

«Это небольшой, но немаловажный фактор», — считает руководитель отдела анализа газовой отрасли в Baringa Пит Томпсон.

Аналитики ING уточнили, что более медленное, чем ожидали участники рынка, наращивание запасов газа в Европе, сокращение поставок СПГ, сохраняющиеся риски для поставок и повышенный интерес спекулянтов к газу заставили пересмотреть прогноз по ценам на хабе TTF.

Специалисты констатировали, что с учетом этих факторов, маловероятно падение цен на газ, которое ранее предсказывал ряд экспертов.