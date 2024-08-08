Названо последствие возможного захвата ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»

Возможный захват Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа», расположенной в приграничье Курской области, с большой долей вероятности, приведет к полному прекращению транзита российского газа в Европу по этому маршруту. Об этом заявил главы отдела европейского газа и глобального СПГ компании Energy Aspects Джеймс Уодделл, его слова приводит Bloomberg.

Как уточнил эксперт, при реализации подобного сценария европейские страны потеряют большие объемы поставок российского топлива. Это обстоятельство, в свою очередь, приведет к сокращению запасов газа в Евросоюзе (ЕС) к концу октября 2024 года. В то же время, подчеркнул аналитик, страны ЕС при таком раскладе смогут пережить предстоящий зимний отопительный сезон, не исчерпав резервы до опасного уровня. Однако в 2025 году выпавшие объемы «будет очень сложно» восполнить, что способно усложнить энергетическую ситуацию в регионе.

Газоизмерительная станция «Суджа» является частью единственного маршрута для трубопроводных поставок российского газа через территорию Украины в Европу. Несмотря на стремление ЕС свести к минимуму зависимость от импорта топлива из РФ, от поставок через «Суджу» продолжают зависеть некоторые страны блока, включая Австрию и Словакию.

Ранее в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость тысячи кубометров газа впервые с 8 декабря 2023 года превысила отметку в 450 долларов. Участники рынка связывают разгон котировок непосредственно с последствиями нападения ВСУ на Суджанский и Кореневский районы Курской области, которое началось 6 августа при участии порядка тысячи украинских солдат.