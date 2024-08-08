Мировым рынкам предрекли обвал из-за юаня

Китайский юань может стать следующей после японской иены валютой, укрепление которой приведет к обвалу мировых рынков, предположил глава отдела исследований в Азии в ANZ Хун Го. Интервью с ним опубликовал телеканал CNBC.

По его мнению, это может реализоваться в том случае, если трейдеры массово начнут сворачивать сделки по стратегии «кэрри-трейд» с китайской валютой.

Журналисты отметили, что «кэрри-трейд» (сarry-trade) — стратегия, которая подразумевает возможность заработать на валютном рынке, используя разницу между процентными ставками разных стран.

На протяжении многих лет стратегия, по словам экспертов, активно применялась на японском рынке, где долгое время была очень мягкая денежно-кредитная политика. После того, как Центробанк Японии заявил о повышении ставки, трейдеры были вынуждены свернуть сделки с японской иеной.

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На фоне этого, в понедельник, 5 августа, фондовые рынки по всему миру открылись в красной зоне. Падение началось с японского рынка, где индекс Nikkei 225 по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%.

В США падение оказалось не столь масштабным, как в Азии: к концу дня акции восстановились с минимума, в результате чего индекс NASDAQ Composite упал на 3,43%, S&P 500 — на 3%, Dow Jones — на 2,6%.

В Китае сохраняются низкие процентные ставки, поскольку власти пытаются поддержать экономический рост страны, пояснили аналитики. Вместе с тем, участники рынка обеспокоены тем, что то же самое произойдет с китайским юанем.

Хун Го уточнил, что китайские экспортеры держат большие суммы в долларах и компании не хотели бы конвертировать эти средства из-за более высоких ставок в США. Однако вскоре, добавил он, экспортеры могут это сделать, так как ФРС готовится снизить ставки — это может вызвать «большие движения» на рынках.

Главный экономист по Азии в Mizuho Bank Вишну Варатан сообщил, в свою очередь, что видит рисков того, что юань станет следующей валютой, которая обрушит рынки.