Молдавия подготовилась к возможному прекращению украинского транзита газа

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии ввела режим раннего предупреждения в энергетике из-за рисков прекращения поставок газа через Украину. Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ.

Он пояснил, что из-за военных действий между Россией и Украиной в районе города Суджа возник риск перебоев в поставках природного газа.

«КЧС решила принять превентивные меры для обеспечения энергетической безопасности страны», — отметил Водэ.

Он обратил внимание, что сейчас перебоев не наблюдается. Но введение особого режима даст возможность оперативного вмешательства «в случае необходимости».

До этого в Молдавии заговорили о возможных рисках прекращения поставок газа из России через территорию Украины. Министр энергетики Виктор Парликов заявил, что причиной этого могут стать военные действия в Курской области, где находится ключевая газоизмерительная станция.