Аналитик рассказал о «тревожном звоночке» для американской экономики

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал прогнозы экспертов о вероятности наступления рецессии в США, а также рассказал о «тревожном звоночке» для американской экономики.

Ранее банк JPMorgan Chase повысил вероятность наступления рецессии в экономике США к концу года с 25% до 35%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо экономистов финансового института, направленное клиентам. Согласно документу, новости США «указывают на более резкое по сравнению с ожиданиями ослабление спроса на рабочую силу и первые признаки сокращения численности рабочих мест». До этого аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs повысили вероятность рецессии в экономике США в следующем году с 15% до 25%.

Эти два уважаемых учреждения поправляют свои прогнозы о вероятности рецессии в сторону повышения. Это говорит о том, что в экономике США сложилась непростая ситуация. Там у бизнесменов нет уверенности в завтрашнем дне. Это связано с большим госдолгом США, с данными о занятости в стране, а также с геополитической обстановкой - США все больше ввязываются в конфликт на Ближнем Востоке. Но самое главное — это то, что американские экономические акторы пока не понимают, по какому курсу пойдут США. У них нет картины дальнейшего развития. А это очень важно для того, чтобы экономика страны чувствовала себя достаточно бодро. Политическая обстановка в США заставляет бизнесменов взять паузу в своей активной деятельности. Так происходит, поскольку программы экономической политики кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис довольно резко отличаются друг от друга. Если Трамп больше опирается на внутреннее развитие, на либерализацию экономики, на дерегулирование (в определенных пределах) финансового сектора, на таможенные барьеры и ограничение миграционной политики, то у Харрис несколько иное видение. По ее мнению, дальнейший путь развития американской экономики в ближайшее время должен быть связан с государственными вливаниями, с государственными ресурсами. Возможно, речь пойдет об ужесточении налогового режима в США. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

В понедельник, 5 августа, мировые фондовые рынки «окрасились» в красный цвет. В частности, рухнули японские TOPIX и Nikkei 225, американские Dow Jones и Nasdaq, напомнил эксперт.

«Переоценивать значимость этих событий не стоит, их нельзя воспринимать как первый шаг по направлению к рецессии. Причины этих событий лежали не в экономической, а в политической области. На них повлияла растерянность инвесторов. Биржевые показатели, конечно, отражают состояние экономики, но иногда они живут своей собственной жизнью. Тем не менее это был «серьезный звоночек» для США, говорящий о том, что в стране возможна рецессия. Это, в свою очередь, отразилось на прогнозах Goldman Sachs и JPMorgan Chase», - отметил эксперт.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон ранее назвал неадекватной реакцию общественности на сообщения о возможной рецессии в Соединенных Штатах, но не исключил вероятность ее наступления.