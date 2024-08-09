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Пентагон: США могут заработать более $100 млрд на продаже оружия в 2024 году

Доход США от продажи вооружений за рубеж к концу 2024 финансового года может превысить $100 млрд. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении министерства обороны США.

Пентагон назвал сумму, которую США заработают на продаже оружия
© РИА Новости
"В 2024 финансовом году [заканчивается в стране в 30 сентября], продажи оружия за рубеж уже составили более $80 млрд, и могут превысить $100 млрд к концу года", - указано в нем. Для сравнения, в 2023 финансовом году США заработали на продаже вооружений $66,2 млрд, а в 2022 году - $49,7 млрд.

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Как считают в Пентагоне, спрос на американское оружие в мире возрос после того, как Вашингтон начал поставлять вооружения Украине в 2022 году.

Экономика
Уоррен Баффетт
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