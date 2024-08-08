Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий с ноября легализовать в России майнинг криптовалют. RT на русском

Подписанный закон вводит в понятийный аппарат новые понятия: майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула. Сам майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты. ТАСС

Согласно закону, заниматься майнингом в России смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые есть в реестре Минцифры. Жители страны также вправе заниматься этой деятельностью, если лимиты энергопотребления не будут превышены. News.ru