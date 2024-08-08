Реакцию на сообщения о возможной рецессии в США назвали неадекватной

Глава американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймон назвал неадекватной реакцию общественности на сообщения о возможной рецессии в Соединенных Штатах, но не исключил вероятность ее наступления.

"Рынок находится в движении. Многие неадекватно реагируют на незначительные ежедневные колебания рынка. Иногда для этого есть причины, а иногда нет", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

По его мнению, американская экономика "пока не вступила" в фазу рецессии, однако вероятность ее наступления высока.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на письмо экономистов JPMorgan Chase сообщило, что банк повысил вероятность наступления рецессии в экономике США к концу года с 25% до 35%.

В понедельник ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, по итогам торгов обвалился на 12,4%. Максимальное падение Nikkei в ходе торгов превышало 13%. Местные наблюдатели отмечают, что это произошло на фоне опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США и укрепления иены к доллару. Серьезное снижение биржевых индексов фиксировалось на фондовых рынках Европы и Великобритании.

Следом за Азией и Европой резкое падение котировок произошло и на Нью-Йоркской фондовой бирже. Так индекс S&P 500 снизился на 3% за одну торговую сессию, что стало худшим показателем с сентября 2022 года, индекс Dow Jones потерял за день более 1 000 пунктов, а котировки электронной биржи Nasdaq снизились почти на 3,5%.

Глобальное падение биржевых индексов усиливается на фоне опасений, что ФРС США не способна поддержать замедляющуюся экономику, пишет агентство Bloomberg. На этом фоне доходность американских казначейских облигаций достигла минимума с 2023 года. Bloomberg отмечает, что риски рецессии в США связаны с уровнем безработицы, превысившим прогнозы ФРС.