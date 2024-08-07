Болгария перейдет на евро

Парламент Болгарии принял в окончательном чтении закон, согласно которому в стране в обращение вводится евро. Точная дата смены валюты не определена, сообщает ТАСС. В настоящий момент в ходу национальные левы.

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В новом законе определяются принципы, правила и процедуры введения в обращение европейской валюты, а также определяет переходный период для адаптации. Двойное обращение евро и лева продлится один месяц с момента введения новой денежной единицы.

Болгарский народный банк обязан будет бесплатно, в неограниченном количестве, без ограничения во времени обменивать банкноты и монеты в левах на евро по официальному курсу. За месяц до введения евро цены на все товары в стране должны будут указываться в двух валютах.

Дату введения в обращения евро в Болгарии определит Совет Европейского союза.

В прошлом месяце в Зимбабве ввели новую валюту – зимбабвийское золото (ZiG). Она станет в течение нескольких лет единственным платежным средством в стране. Доллар уйдет из национальной денежной системы.