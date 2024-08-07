Бензин вторую неделю подряд торгуется на АЗС выше уровня инфляции

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Рост стоимости бензина на АЗС вторую неделю подряд превышает уровень инфляции в стране. С начала 2024 года по 5 августа он составил 5,49% при инфляции в 4,99%, следует из статистики Росстата.

Если на неделе с 23 по 29 июля разница между инфляцией и ростом цены бензина составляла 0,17% пункта, то с 30 июля по 5 августа - уже 0,5% пункта. Во многом это связано с тем, что на прошлой неделе была зафиксирована нулевая инфляция в стране, в то же время цены на бензин увеличились на 0,31%.

Дизельное топливо на АЗС продолжает торговаться ниже уровня инфляции, с начала года его стоимость выросла на 2,82%, что на 2,17% пункта ниже инфляции. С 30 июля по 5 августа дизель подорожал на 16%.

27 июля вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе отслеживать динамику цен на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей, а также баланс маржинальности переработки, чтобы не допустить роста стоимости топлива выше уровня инфляции.

31 июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин говорил, что он не сомневается в том, что рост цен на российских АЗС по итогам года будет ниже уровня инфляции. По его словам, все необходимые для этого меры приняты: дефицит отсутствует, внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом.