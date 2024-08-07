Словакия, Австрия и другие страны пострадают в случае поражения газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» на территории Курской обласли, сообщил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT. Он добавил, что таком сценарии им придется закупать сжиженный природный газ и прокачивать его в прибрежные страны.

Если «Суджа» остановится, то больше всего пострадают Австрия и Словакия, потому что они останутся без газа, — подчеркнул он.

Аналитик подчеркнул, что пострадают и другие старны — так, из Австрии российский газ передается в Италию, Германию, Чехию. Более того, Украина лишиться средств за оплату транзита и не сможет частично потреблять объемы топлива.

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Ранее сегодня, 7 августа Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что Вооруженные силы Украины захватили газоизмерительную станцию «Суджа». Как уточняется, станция находится неподалеку от пропускного пункта с тем же названием, через нее происходит транзит газа в Европу через территорию Украины. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины могут попытаться повредить газовую станцию в Судже Курской области. Он считает, что при этом украинские бойцы, участвующие в атаке, обречены.