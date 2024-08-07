Цены на газ в Европе выросли до показателей конца 2023 года

Согласно информации британской биржи ICE, цены на газ в Европе выросли до показателей декабря 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным биржи, тысяча кубометров газа стоит 435 долларов — в последний раз такая высокая цена наблюдалась в декабре 2023 года. Уточняется, что ближайшие фьючерсы по индексу TTF начали торги с отметки в 417,4 долларов за тысячу кубометров, что выше расчетной цены предыдущего дня на +0,8%. Уже в 16:09 по мск это число выросло до +3,4% и равнялось 428,1 долларам. Рекордом за день стал рост на +5,1% — до 435,4 долларов.

Ранее Китай увеличил импорт газа на 12,9%.