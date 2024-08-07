Россияне не захотели отдавать сбережения банкам

Во II квартале 2024 года Банк России не увидел в стране роста сберегательной активности. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.

Как отмечает Центробанк, уровень процентных ставок оказался недостаточен для дальнейшего роста привлекательности сбережений. Вдобавок для многих домохозяйств, доходы которых выросли за несколько последних лет, свойственна более низкая склонность к сбережению. Между тем для финансирования инвестиций стране нужна более высока норма сбережения. Из этого сделан вывод, что нынешняя денежно-кредитная политика недостаточно жесткая.

«Для возвращения экономики на траекторию сбалансированного роста, а инфляции к цели уровень реальных процентных ставок в экономике должен быть выше», — заключили в Банке России.

Опрос, проведенный SuperJob показал, что почти каждый второй житель России надеется жить на зарплату или пенсию после достижения пенсионного возраста. Лишь 18 процентов полагаются на личные сбережения.

По данным ЦИАН, в крупных городах России банковские вклады оказались в три раза выгоднее, чем сдача квартиры в аренду.