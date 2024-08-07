Кредиты россиян обновили исторический рекорд
Совокупный объем займов граждан по итогам первого полугодия 2024 года достиг рекордных 37 трлн руб. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные ЦБ РФ.
С января по июль розничный кредитный портфель вырос на 10%, или на 3,4 трлн руб., существенно опережая прошлогодние темпы.
"При увеличении долговой нагрузки уровень финансовой устойчивости домохозяйств снижается, что может привести к усилению давления на личные финансы", — отметил руководитель по работе с физлицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов
По словам Владимира Чернова, аналитика Freedom Finance Global, "уровень просрочки также растет: в I квартале 2024 года этот показатель увеличился на 6% по ипотеке".
"Риски могут увеличиться, если рост реальных доходов населения замедлится", — добавил он.
Однако, несмотря на повышенные риски, граждане активно брали кредиты, в том числе ипотечные.
"Ипотека обеспечила существенную часть прироста в этом году — 1,7 трлн руб. Это связано с действием госпрограмм, ставка по которым нечувствительна к изменению ключевой", — пояснили в ЦБ.
До этого стало известно, как снизились объемы выдачи ипотеки в РФ за семь месяцев.