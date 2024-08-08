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В России продлят обнуление НДС для гостиниц

В России будет продлен режим обнуления налога на добавленную стоимость для гостиниц. Минфин поддержал инициативу Минэкономразвития пролонгировать действие этой налоговой преференции до 2030 года.

В России продлят обнуление НДС для гостиниц
© ТАСС

Предложение выдвинул министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания правительства под председательством президента России Владимира Путина. В настоящее время действует норма, согласно которой режим обнуления НДС для гостиниц действует до 2027 года.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, прибыль туристической отрасли страны растет – на сегодня она превышает 270 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом зафиксирован рост в 2,4 раза.

Закон об обнулении НДС для гостиниц был подписан в июле 2022 года. Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, при введении нулевого НДС налоговые расходы в России составят до 16 до 19 млрд рублей по оказанию услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и кемпингах.

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