В главной российской «кубышке» стало меньше денег

На 1 августа объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил порядка 12,3 триллиона рублей. Наполнение главной российской «кубышки» оценили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, в ФНБ стало меньше денег — в июле ее объем составлял 12,6 триллиона рублей. Сейчас количество средств в ФНБ оценивают в 6,4 процента ВВП прогнозируемого на 2024 год.

Объем ликвидных активов к 1 августа увеличился до 4,665 триллиона рублей (плюс 61,8 миллиарда за месяц). Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств из «кубышки» на счетах в иностранной валюте в Центробанке, составила 68,3 миллиона долларов (5,9 миллиарда).

Как ранее отмечали эксперты, в июне объем чистых инвестиций из Фонда национального благосостояния вырос в пять раз по сравнению со средним значением с начала года, до 188 миллиардов рублей. В общей сложности в первом полугодии расходы составили 376 миллиардов. По данным MMI, эти расходы должны стать дополнительным бюджетным импульсом, который оказывает негативное влияние на инфляцию.

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Минэкономразвития предлагало резко нарастить лимит дополнительных расходов из ФНБ — с нынешних 4,2 триллиона до 6 триллионов рублей. В ведомстве считают, что эта мера позволит в большей степени профинансировать стратегические для страны проекты. Однако глава Минфина Антон Силуанов настаивал на том, что средства из ФНБ должны тратиться в пределах действующего лимита.