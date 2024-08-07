США пригрозили Турции введением санкций, если Анкара не прекратит экспорт в Россию санкционной высокотехнологической продукции, которая, как утверждается, может быть использована ВС РФ в ходе СВО. Об этом заявил помощник главы минфина США Мэттью Аксельрод в беседе с британской газетой Financial Times. Газета.Ru

По его словам, необходима помощь Турции в остановке потока американских технологий в РФ. News.ru

«Мы хотим видеть прогресс [в этом вопросе] со стороны турецких властей и промышленности, и как можно скорее. Иначе у нас не будет выбора, кроме как наложить ограничения на тех, кто обходит наши меры по контролю экспорта», - добавил представитель Минторга США. ТАСС