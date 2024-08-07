США пригрозили Турции санкциями из-за торговых связей с Россией

США пригрозили Турции введением санкций, если Анкара не прекратит экспорт в Россию санкционной высокотехнологической продукции, которая, как утверждается, может быть использована ВС РФ в ходе СВО.

Об этом заявил помощник главы минфина США Мэттью Аксельрод в беседе с британской газетой Financial Times.

«Мы должны увидеть прогресс, и как можно скорее, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет иного выбора, кроме как применить санкции к тем, кто уклоняется от нашего экспортного контроля», — подчеркнул он.

Как отмечает издание, предупреждение Вашингтона стало признаком того, что намерение Турции сохранить прочные торговые связи с Россией «запятнало отношения между двумя союзниками по НАТО».

Газета добавляет, что США «особенно обеспокоены» тем, что Турция стала ключевым узлом, через который западная высокотехнологическая продукция попадает в РФ.

В конце июля американская газета The New York Times писала, что в российских ракетах, применяемых в ходе специальной военной операции на Украине, используются американские микрочипы и сенсоры.