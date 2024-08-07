Поставки российского угля по Севморпути в Азию возобновлены

Экспортеры российского угля возобновили отгрузки в Азиатско-Тихоокеанский регион из балтийских портов по СМП. Последний раз суда по этому маршруту ходили в 2021 году.

Впервые за три года партию угля из балтийских портов в Азию пустили по Севморпути. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на июльский отчет ценового агентства Argus.

Так, 13 июля из Усть-Луги по этому маршруту в китайский Цаофэйдянь вышел сухогруз «Адмирал Шмидт». Сейчас он следует в Баренцевом море. Отмечается, что судну может потребоваться помощь ледокола. Как считают аналитики, в этом году еще несколько российских фрахтователей могут направить подобные грузы через СМП.

Маршрут по Северному Ледовитому океану безопасней. Он позволяет избегать атак хуситов в Красном море. Кроме того маршурт короче, дешевле: для безопасности суда с российским углем шли вокруг мыса Доброй Надежды. Этот обход является дорогостоящим. Особенно его рентабельность снизилась после падения цен на уголь.

В 2023 году по СМП перевезено 36,2 млн тонн грузов. Это сообщили в «Росатоме» — инфраструктурном операторе СМП. Больше половины грузопотока пришлось на СПГ НОВАТЭКа, также заметную долю перевозок обеспечили «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Норникель», перенаправившие свои грузы с западного на восточное направление. В 2024 году по СМП планируется перевезти 40 млн тонн грузов.