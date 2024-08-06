На графике биткоина появился «крест смерти»

На графике биткоина формируется технический паттерн «крест смерти». Об этом сообщает портал Coindesk.

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Эта фигура возникает, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз, что часто интерпретируется как сигнал к возможному снижению цены актива. На момент публикации BTC торговался около $55,2 тыс.

Несмотря на тревожное название, «крест смерти» не всегда точно предсказывает будущую динамику цены. Из девяти подобных паттернов в истории биткоина только пять привели к продолжительным нисходящим трендам. Часто после «креста смерти» цена BTC росла, формируя противоположную фигуру — «золотой крест» — в течение 3-6 месяцев.

Предыдущий «крест смерти», подтвержденный 12 сентября 2023 года, оказался «медвежьей ловушкой», вместо тотального обвала биткоин дошел до минимума в $24,9 тыс, а потом развернул тренд и достиг нового исторического максимума в $70 тыс.

До этого аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков в беседе с «Газетой.Ru» заявил , что рынок криптовалют может продолжить снижение в ближайшие дни, и курс биткоина с текущих $52 тыс. может упасть до $45-47 тыс., а капитализация всего рынка — сократиться до $1,5 трлн. Несмотря на текущее падение, по его мнению, долгосрочные перспективы рынка остаются позитивными, и он ожидает восстановления в четвертом квартале.