Стало известно, с какой страной СНГ Россия рекордно нарастила товарооборот

Товарооборот Таджикистана с РФ вырос на 14,1% в I полугодии 2024 года. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на заявление властей Таджикистана.

Показатель достиг $970 млн, сообщил глава Минэкономразвития республики Таджикистан Завки Завкизода. В 2023 году объем взаимной торговли превысил $1,7 млрд. По словам министра, за январь-июнь 2024г. товарооборот между Таджикистаном и РФ составил $970 млн, увеличившись на 14,1% к аналогичному периоду прошлого года.

«В 2023 году наш товарооборот с Россией превзошел $1,7 млрд. Сотрудничество с РФ вышло на новый стратегический уровень», — отметил Завкизода.

Он подчеркнул, что Россия - крупнейший торговый партнер Таджикистана и страны плодотворно взаимодействуют по всем направлениям.

«Ежегодно проходят заседания межправкомиссии, где рассматриваются вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. У нас нет нерешенных проблем с РФ, обе стороны нацелены поднять двусторонний товарооборот и инвестпоказатели на более высокий уровень», — заявил глава Минэкономразвития.

До этого министр труда Таджикистана Гулнора Хасанзода заявила , что более 46 российских компаний направили запрос на привлечение свыше 20 тысяч граждан республики.