СПБ Биржа запустит утренние торги российскими акциями

СПБ биржа с 8 августа увеличит время торгов ценными бумагами российских компаний. Об этом торговая площадка сообщила на своем сайте.

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Речь идет о ценных бумагах 10 эмитентов, среди них АФК «Система», «Газпром», «Лукойл», «Новатэк», «Полюс», Сбербанк, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Элемент» и сама СПБ Биржа. Для торгов акциями этих компаний будет запущена дополнительная утренняя сессия, с 7:00 до 10:00 по московскому времени. На данный момент основная сессия торгов всеми российскими бумагами проводится с 10:00 до 18:50.

Утренняя сессия будет доступна для всех участников торгов, решение о ее проведении было принято в ответ на запрос участников рынка и их клиентов, сообщили в пресс-службе площадки. При этом в дальнейшем список акций, доступный с 7 утра, планируется расширить.

Ранее представители СПБ Биржи заявили, что площадка планирует активно участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой. Контроль над этим процессом будет вести Центробанк.