Аналитик объяснил рост поставок российского газа в Европе

Российский газ востребован в странах Евросоюза (ЕС) из-за выгодных цен. Так рост поставок топлива из РФ объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков, его слова приводит газета «Известия».

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в январе-июле 2024 года поставки российского газа в страны Европы по газопроводу «Турецкий поток» увеличились до 9,26 миллиарда кубометров (плюс 40,5 процента в годовом выражении). Такая тенденция объясняется более выгодными ценами при покупке топлива по долгосрочным контрактам с «Газпромом» нежели на спотовом рынке.

«Если ты берешь на спотовом рынке, то в основном это СПГ — сжиженный природный газ, и это значит, что ты должен каждый момент времени конкурировать с азиатскими рынками, то есть платить в Европе больше, чем готовы платить на азиатских рынках, чтобы СПГ пришел именно к тебе», — объяснил эксперт.

По словам Юшкова, и «Турецкий поток», и украинский транзит загружены фактически на полную мощность, и дальнейшая ситуация будет зависеть от цен. Если газ подешевеет, ситуация может измениться, и не все объемы топлива будут поставляться в регион через газопроводы.

«Если так и дальше будет продолжаться, то объем поставок увеличится, может быть, не так сильно в натуральном выражении по итогам года. В 2023 году было 27 миллиардов кубов поставок через Украину и по "Турецкому потоку" суммарно в Европу. А если все так дальше будет продолжаться, то вполне возможно, что в нынешнем году будет поставка и в 30 миллиардов кубов, и даже, может быть, в 33 миллиарда кубов», — допустил он.

По словам члена комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, закупка европейскими странами российского газа по мировым ценам способствует наполнению бюджета страны. Москва выполняет контрактные обязательства, а получаемые таким образом средства позволяют решать все проблемы: экономические, социальные и оборонные, которые есть на сегодняшний момент.