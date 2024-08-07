Германия сократила закупки у России почти в 1,5 раза

Поставки товаров из России в Германию по итогам июня рухнули на 44,8% в годовом выражении, до €0,2 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства ФРГ.

Экспорт из Германии в РФ за период упал на 22,2% год к году и составил €0,6 млрд.

Всего за июнь ФРГ отправила на продажу товаров на €127,7 млрд, что на 4,4% уступает прошлогоднему показателю. Объем импорта снизился на 6,4% год к году и составил €107,3 млрд.

Накануне сообщалось, что товарооборот России и США по результатам июня достиг рекордно низкого уровня с конца 1990-х. Так, поставки российских товаров в Штаты просели на 57,4% год к году и составил $186,7 млн. Поставки американской продукции в РФ сократились до $42,3 млн.

До этого Россия резко сократила поставки товаров в Турцию.