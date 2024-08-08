Экономист спрогнозировал доллар по 120 рублей

Курс доллара во второй половине 2024 года может превысить 120 рублей при неблагоприятном сценарии, заявил «Газете.ру» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

По его оценке, уже в сентябре доллар может подняться до 100 рублей.

Слабый рубль выгоден российским экспортерам, которые получают расчет за свои товары в валюте, сказал Зайнуллин. При этом, по его словам, сильный рубль выгоден только импортерам, а объемы импорта сейчас не высоки — таков государственный тренд.

«Плюс стоит принять во внимание, что Банк России может снова поднять учетную ставку, что еще больше разгонит рублевую инфляцию. Так что логично предположить падение рубля», — отметил экономист.

При этом сценарий, при котором доллар поднимется до 120 рублей, Зайнуллин считает возможным, но маловероятным. Негативными факторами для рубля, по словам эксперта, могут быть геополитическая напряженность, санкционное давление, денежно-кредитная политика Банка России, параллельный импорт в отношении потребительских товаров, аналоги которых уже есть.

В то же время для поддержки рубля нужны рост промышленного производства и сокращение импорта, повышение несырьевого экспорта или повышение норм обязательной продажи валютной выручки, перечислил экономист.

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В настоящий момент нет существенных поводов для смещения котировок рубля по отношению к основным мировым валютам с текущих уровней, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. При этом, по его мнению, в рамках второй половины августа рубль может получить дополнительную поддержку на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, что будет способствовать укреплению национальной валюты.