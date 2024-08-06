Мишустин заявил, что экономика России продолжает развиваться быстрее прогнозов

Экономика России продолжает развиваться быстрее прогнозов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Российская газета

По словам премьера, прогнозы предсказывали меньшие темпы. Однако рост оказался довольно внушительным. Например, за первые шесть месяцев 2024 года промышленность продемонстрировала больше пяти процентов роста. Обрабатывающая промышленность и оптовая торговля также показали высокую динамику. Lenta.ru

Мишустин подчеркнул, что во многих отраслях появляются новые проекты, товары и услуги, нужные людям и бизнесу, что, в свою очередь, ведет к повышению доходов бюджета. ТАСС