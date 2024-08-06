Назван российский регион с самым низким кредитным рейтингом

Адыгея числится в рейтинге регионов с наиболее низким рейтингом в 2024 г. по уровню нагрузки по кредитным платежам и количеству открытых микрозаймов населением. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

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Специалисты отмечают, что средний кредитный рейтинг по России в первом полугодии 2024 г. продемонстрировал снижение до 580. В первом полугодии предыдущих двух лет он был равен 608 и 601 соответственно.

Как выяснили в маркетплейсе, российские граждане в среднем выплачивают пять кредитов, два из них являются микрозаймами. В Москве и Санкт-Петербурге зафиксирован самый высокий в 2024 году средний кредитный рейтинг (640 и 616 соответственно). Самый низкий наблюдается в Ингушетии (472), Туве (503) и Адыгее (520).

По словам руководителя проекта «Кредитный рейтинг» в Сравни Виктора Буланова, в Адыгее наблюдаются проблемы с платежной дисциплиной, высоким процентом просрочек по кредитам, в том числе безвозвратных с точки зрения банков (более 90 дней). Розничный кредитный портфель в Адыгее на 1 июля 2024 г. составил 100 млрд руб., следует из данных Банка России.