Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в страну НАТО

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию увеличились более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2023-го — они достигли уровня примерно в 4,4 миллиарда кубометров. Об этом сообщает The Seattle Times со ссылкой на данные Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA).

Для сравнения, в январе-июне прошлого года Франция закупила у России в общей сложности более 2 миллиардов кубометров этого вида топлива. Таким образом, показатель, установленный за аналогичный период 2024-го, увеличился примерно на 2,4 миллиарда.

Другими крупнейшими поставщиками СПГ стали Испания и Бельгия. Первая нарастила экспорт на 1 процент, вторая, напротив, сократила поставки на 16 процентов. В Министерстве финансов и экономики Франции связали наращивание импорта российского сжиженного газа в том числе с последствиями ракетных обстрелов танкеров на Ближнем Востоке со стороны йеменских повстанцев-хуситов. В настоящее время доставлять партии через Суэцкий канал стало затруднительно, заключили в ведомстве.

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) сообщили о росте экспорта российского СПГ в Европу на 9 процентов по итогам января-июня. За этот период времени РФ нарастила поставки этого вила топлива в страны ЕС на 2 миллиарда кубометров. Большая часть импорта (более 85 процентов) пришлась на Бельгию, Францию и Испанию.